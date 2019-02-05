Федерация тенниса Казахстана запустила "Uber для теннисных кортов”

Сервис позволит клубам минимизировать финансовые потери от нереализованных часов за счет автоматизации продаж теннисных услуг.

Теперь на сайте Федерации тенниса Казахстана можно онлайн подобрать и забронировать корты в теннисных центрах страны. Функция доступна в разделе Аренда кортов и нацелена на улучшение коммуникации между теннисистами-любителями и теннисными центрами, а также на популяризацию, массовость и доступность тенниса в Казахстане.

Сегодня к сервису уже подключились 4 теннисных центра: “Эйс”, ЦСКА, Gorky Tennis Park в Алматы и Международный теннисный центр в Шымкенте. Зайдя на сайт Федерации тенниса клиенты значительно сократят время поиска и бронирования свободных кортов, а клубы смогут увеличить загрузку кортов.

Исполнительный директор Федерации тенниса Юрий Польский уверен, что внедрение сервиса - выигрышная стратегия для потребителей услуг теннисных центров и собственников кортов.

- Во-первых, бронирование кортов станет более прозрачным. Жители смогут легко найти забронировать любой теннисный корт в городе. Во-вторых, это повышение качества сервиса. Уже скоро теннисист сможет оплатить корт онлайн. Таким образом, клиент будет уверен, что с его временем ничего не случится, а клуб получит гарантию, что человек придет. Это удобство для обеих сторон.

Планируется, что маркетплейс кортов станет драйвером роста заполняемости клубов, а также увеличит спрос на теннис в Казахстане. Удобство онлайн заказа кортов уже оценили любители тенниса: один из первых пользователей забронировал теннисный корт 1 января в 7 утра.

Даурен Раисов, теннисист - любитель, из Алматы: “Частая проблема - звонишь в клуб, а там занято или не поднимают телефон. Поиск свободного корта отнимает много времени. Онлайн-бронирование, безусловно, намного упрощает процесс”.

Сервис позволит клубам минимизировать финансовые потери от нереализованных часов за счет автоматизации продаж теннисных услуг. В ближайшее время к нему присоединятся и другие теннисные центры Казахстана.

Оператором проекта стала российско-белорусская компания Fitstarter. Резидент Технопарка "Сколково", один из лучших стартапов в сфере wellness на международном форуме Global Fitness Innovation 2018.

Федерация тенниса Казахстана и Fitstarter подписали меморандум о сотрудничестве, цель которого - развитие цифровой инфраструктуры теннисных центров Казахстана и популяризация тенниса.

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