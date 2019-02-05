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В Казахстане закрыты некоторые трассы

В частности, закрыты две дороги из Астаны.

Фото : 24.kz5 февраля 2019, 09:23

В некоторых регионах страны закрыт ряд трасс, передает Zakon.kz.

Информация размещена на интерактивной карте kazavtodor.

Так, например, в час ночи 5 февраля в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз, буран, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения из города "Астана-Щучинск", на 18-231 км. для дизельного и общественного автотранспорта.

В 8 утра 5 января на трассе Екатеринбург-Алматы закрыт участок 1007-1247 км, Атбасар - Астана, из-за плохих погодных условий.


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