Доступ к цифровому телевидению в этом году должны получить 95% казахстанцев

Объемы услуг по созданию программ и телерадиовещанию по итогам трех кварталов составили 44 миллиарда тенге.

По итогам трех кварталов 2018 года услуги по телерадиовещанию и созданию программ сократились в денежном выражении на 2,5%, до 43,7 млрд тенге. Для сравнения, в аналогичном периоде 2017 года показатель увеличился на 2,3%, почти до 45 млрд тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

"Основной объем услуг традиционно приходится на Астану (48,8% от РК, 21,3 млрд тг, −10,2% за год) и Алматы (42,7% от РК, 18,7 млрд тг, +6,7% за год)", - говорится в исследовании.

При этом наибольший рост объема услуг в сегменте телерадиовещания и создания программ наблюдался в Акмолинской (сразу на 48,9% больше, чем годом ранее, до 168,3 млн тг), Жамбылской (+24,3% за год, до 175,4 млн тг) и Мангистауской (+17,7% за год, до 186,6 млн тг) областях.

Именно в Мангистауской и Жамбылской, а также в Туркестанской областях национальный оператор РК в области телерадиовещания — АО "Казтелерадио" — осенью прошлого года полностью отключил аналоговое эфирное телевидение и подключил вместо него современное цифровое эфирное вещание. Модернизация проведена в рамках стратегического направления оператора: внедрения и развития сети эфирного цифрового телевидения и радиовещания.

Напомним, основная деятельность "Казтелерадио" — распространение телерадиоканалов по сетям аналогового и цифрового эфирного телевидения и по спутниковым каналам связи. Компания предоставляет услуги аренды и технического обслуживания приёмо-передающего оборудования, а также сдает в аренду производственную инфраструктуру. С 2015 года компания входит в АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде".

Для населения АО "Казтелерадио" предоставляет услуги в трех разных направлениях:

∙ cпутниковое телевидение Otau TV S2;

∙ цифровое эфирное телевидение Otau TV Т2;

∙ интернет-телевидение GALAM TV.



Как отмечается, по данным оператора, Казахстан первым из государств СНГ осуществляет перевод республиканской сети эфирного вещания на стандарт DVB-T2. Правительство РК приняло решение до полного перехода на цифровое телевещание взять на себя расходы по предоставлению телекомпаниям бесплатной трансляции в составе каналов свободного доступа в цифровом стандарте DVB-T2. В проекте участвуют телекомпании, имеющие лицензию по организации аналогового вещания и технические средства для перевода трансляции телеканалов на цифровой стандарт. Также планируется популяризировать интернет-телевидение Galam TV.

Основная доля по услугам в сегменте телерадиовещания по итогам трёх кварталов 2018 года приходится на деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ — 92%. Впрочем, объёмы услуг в этой сфере сократились на 5,4%, до 40,3 млрд тг. Оставшиеся 8% пришлись на радиовещание, где, напротив, наблюдался годовой рост сразу на 52,5%, до 3,4 млрд тг.

Напомним, нацоператор запустил программу развития радиовещания, которая обеспечит доступность радио по всей стране. В 2018 году были поставлены три радиопередатчика в Туркестанской области с подключением "Казахского радио" и радио "Шалқар".

В 2018 году было установлено 12 радиопередатчиков, в том числе 5 передатчиков в Туркестанской области с подключением радио "Шалқар", 6 передатчиков в Алматинской области и 1 передатчик в Восточно-Казахстанской области с подключением "Казахского радио".



В целом по итогам 2018 года в стране было проложено 99,6 км местных линий электропередач и связи на 2 млрд тг; 128,9 км городских кабельных линий связи на 432,9 млн тг; 500 м сельских кабельных линий связи на 6 млн тг; 1,9 км междугородних кабельных линий на 7,9 млн тг. Кроме того, проложено 2793,4 км волоконно-оптических линий связи на 7,7 млрд тг и введено в эксплуатацию 87 антенно-мачтовых сооружений на 8,1 млрд тенге.

По данным АО "Казактелерадио", за период 2012–2016 годов компания ввела в эксплуатацию 356 радиотелевизионных станций (РТС), в результате чего обеспечила 74% охвата населения (11,8 млн. человек) цифровым эфирным вещанием.

В общей сложности к 2019 году планировалось ввести 827 РТС цифровой эфирной сети с обеспечением планового охвата населения в 95%. Обеспечивается возможность бесплатного приема до 30 казахстанских телеканалов на уровне областных центров и обеих столиц и до 15 телеканалов — на уровне районных и сельских РТС.

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