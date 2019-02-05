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Суд по делу Дениса Тена: поступили апелляционные жалобы на приговор

Дата рассмотрения еще не назначена.

Фото : Юристы Севастополя5 февраля 2019, 10:15

Апелляционные жалобы поступили от обеих сторон по делу Дениса Тена, передает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе городского суда Алматы, апелляционные жалобы поступили в течение двух дней: 31 января и 1 февраля.

Так, мама погибшего фигуриста Дениса Тена Оксана Тен подала жалобу на приговор 31 января, так же как и осужденные. Адвокат потерпевшей стороны Устимиров подал свою апелляционную жалобу 1 февраля.

Суть апелляционных жалоб пока неизвестна, дата рассмотрения еще не назначена.

Приговор подсудимым Киясову, Кудайбергенову и Толыбаевой был оглашен 17 января. Первые двое получили по 18 лет лишения свободы. Беременная подсудимая была приговорена к 4 годам лишения свободы.

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