Суд по делу Дениса Тена: поступили апелляционные жалобы на приговор
Дата рассмотрения еще не назначена.
Апелляционные жалобы поступили от обеих сторон по делу Дениса Тена, передает Zakon.kz.
Как уточнили в пресс-службе городского суда Алматы, апелляционные жалобы поступили в течение двух дней: 31 января и 1 февраля.
Так, мама погибшего фигуриста Дениса Тена Оксана Тен подала жалобу на приговор 31 января, так же как и осужденные. Адвокат потерпевшей стороны Устимиров подал свою апелляционную жалобу 1 февраля.
Суть апелляционных жалоб пока неизвестна, дата рассмотрения еще не назначена.
Приговор подсудимым Киясову, Кудайбергенову и Толыбаевой был оглашен 17 января. Первые двое получили по 18 лет лишения свободы. Беременная подсудимая была приговорена к 4 годам лишения свободы.
Все новости по теме читайте здесь.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!