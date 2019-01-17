В совокупности осужденные получили 40 лет заключения.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы оглашен приговор по делу об убийстве Дениса Тена, передает корреспондент Zakon.kz из зала суда.

Приговором суда Нуралы Киясов признан виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорен к 18 годам лишения свободы. Его обвиняли по ст.192 ч. 2 п.п. 1,4 - разбой, ст. 99 ч. 2 п.п. 7,8 УК РК - убийство.

Арман Кудайбергенов приговорен к 18 годам лишения свободы. Он был предан суду по ст. 188 ч.2 п.2 - кража, ст. 192 ч.2 п.п. 1,4 - разбой, ст. 99 ч. ч.2 п.п. 7,8 УК РК - убийство.

Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов будут отбывать наказание в колонии строгого режима. В пользу государства Киясов и Кудайбергенов должны будут выплатить 1,5 млн тенге.

Жанар Толыбаева признана виновной и ей назначено 4 года лишения свободы. Ей вменяли ст. 434 - недонесение о преступлении, ст. 188 ч. 2 п.1 УК РК - кража. По последней статье суд оправдал подсудимую за недоказанностью вины. Она признана виновной только по 434 статье УК РК.

16 января гособвинитель запросил для Кудайбергенова и Киясова по 20 лет лишения свободы, для Толыбаевой - четыре года.

Родные Дениса Тена и их адвокат не стали комментировать приговор суда, покинув здание через черный ход.

Кудайберегнов в последнем слове выразил искренне сожаление о том, что родные погибшего и вся страна потеряли такого человека, как Денис Тен. Киясов также выразил сожаление о случившемся, но при этом заявил, что не считает свои действия тяжким преступлением. Толыбаева просила суд учесть ее беременность и наличие еще одного ребенка.

Казахстанский фигурист Денис Тен погиб от рук автоворов, которые нанесли ему ножевые ранения. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал со своей машины, однако получил удары ножом в бедро и скончался от потери крови. На следующий после убийства день были задержаны двое подозреваемых — Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Еще через неделю задержали Жанар Толыбаеву.

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