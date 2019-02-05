Семь детей спасали из пожара в Караганде с помощью специальных колпаков

С отравлением угарным газом были госпитализированы трое детей.

В Караганде произошел пожар в квартире многоэтажки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Пожар случился вечером 4 февраля.

"В 22:12 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме в 15 мкр. Октябрьского района Караганды. Пожар произошел в квартире на восьмом этаже, на площади 10 кв.м. Пожарными по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков спасены 13 человек, из них семь детей", - сообщили в КЧС.

Пожар локализован в 22:36 и ликвидирован в 22:43.

С отравлением угарным газом были госпитализированы трое детей, 2011, 2014 и 2018 годов рождения.

Причина пожара устанавливается.

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