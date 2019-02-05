Как нашли казахские корни музы Кристиана Диора

Новые подробности об Алле Ильчун рассказал первооткрыватель ее происхождения Берлин Иришев.

Экономист и дипломат, доктор экономических наук председатель Ассоциации казахстанцев во Франции Берлин Иришев раскрыл новые подробности о поиске казахский корней Аллы Ильчун, музы легендарного дизайнера Кристиана Диора, передает Zakon.kz.

15 сентября 2018 года мир облетела весть о том, что энтузиасты бюро Ассоциации казахстанцев во Франции в "джунглях" Парижа и его предместий обнаружили могилу Аллы Ильчун.

За свою жизнь она завоевала весь мир с помощью грации и таланта, была на лучших подиумах мира. Объем ее талии был 47 см без корсета. Дизайнер, законодатель моды Кристиан Диор считал ее своей музой, по его мнению, именно она приносила ему удачу. Алла сумела создать образ-эталон "кошачьи глаза" для своих коллег и последователей. И именно благодаря ей мир познал знаменитый на сегодняшний день макияж глаз со стрелками.

Она достигла такого уровня, когда сама диктовала, какое платье ей надеть на тот или иной вечер. Диор возражал, предлагал другое платье, но она доказывала, в чем отличие и почему надо так.

Столько шума о казахских корнях этой покорительницы мира мода "наделал" бывший казахстанский банкир Берлин Иришев, который живет во Франции уже больше 20 лет. Он привык опираться на документы и показания, чтобы все было достоверно. Поэтому пустой сенсацией это никак нельзя было назвать.

Поиски казахских корней Аллы Ильчун начались с картины, выставлявшейся в госмузее имени Кастеева в Алматы. На ней изображена Алла Ильчун. Как позже расскажет сын Аллы Ильчун Марк Жост Де Дюльмен, в мире есть всего две картины, где она изображена. Одна висела у него дома, вторая оказалась в распоряжении Ассоциации казахстанцев во Франции. Берлин Иришев выкупил ее на одном из салонов, продавец сказал, что это модель Кристиана Диора, была его музой.

Берлин Иришев, едва взглянув на изображенную на картине девушку, задумался о том, что она могла иметь казахские корни– об этом "говорили" ее черты лица. Тем не менее, источники утверждали, что у Аллы Ильчун китайские корни. Но никогда не упоминали о казахских или русских корнях, в 1967 году она получила французское гражданство.

Когда в музее выставлена была картина, на Facebook началась дискуссия, есть ли у нее казахские корни. Берлин Иришев решил докопаться до истины, узнать, кем она была до подиума, как она появилась, кто родители.

"Мы кинулись изучать историю, вначале не могли найти ничего, кроме сочетания "русская китаянка". Сведений было мало. И почему-то интуиция подсказывала, что надо было вначале найти могилу. Пользуясь скупой информацией о ее мужьях, мы на Facebook обнаружили фамилию Марк Де Дюльмен, это был человек 50 лет на вид. Установили связь, спросили, имеет ли он отношение к Алле Ильчун. Он не отвечал, присылал смайлики. В течение 90 дней ждали. Когда мы нашли ее могилу, возложили цветы, на следующий день утром получили письмо от него с признанием, что он - сын Аллы Ильчун. Тогда он еще не знал о могиле. После его признания предложили встречу, но не оказывая прессинг. Он был очень сдержан, ему это не нравилось. На встрече я рассказал о нашем посещении могилы Аллы Ильчун, он заинтересовался". – вспомнил Берлин Иришев на встрече в книжном клубе "Алматыкітап" в Алматы.

Как выяснилось, Алла Ильчун была вначале похоронена на кладбище в Париже рядом с великими людьми- Фридериком Шопеном, Эдит Пиаф, но однажды ночью ее перевезли на клабище в пригороде Парижа, новая могила оказалась скромной, было только написано "Алла", без года рождения и смерти, без фамилии. Позднее удалось доказать, что это именно ее могила. 16 декабря в День Независимости возложили цветы на могиле Аллы.

Сыну Аллы Ильчун оказалось 62 года. Марк был осторожен, ассоциации приходилось правдами-неправдами доставать документы без него. Потом с документами наши соотечественники пришли к Марку, он стал открываться постепенно.

"Алла была разведена с отцом Марка, потом вышла замуж через 19 лет за Игоря Мухина. Нам помог историк моды Жан-Ноэль Лиа, сообщивший подробности о ее смерти. Как выяснилось, мать Аллы Тамара Михайловна сказала, что не желает указывать место захоронения дочери в журнале церкви. Алла до своей смерти развелась со вторым мужем, умерла в возрасте 62 лет, 6 марта 1989 года после горнолыжного катания. После смерти ее мать обратилась к Игорю Мухину с просьбой вернуть личные вещи Аллы. Он отказался, сказал, что это часть его жизни. Но потом его любовница все выкрала. У другого помогавшего нам историка моды, Александра Васильева, много фотографий Аллы, он указывает их авторов", - рассказал Берлин Иришев.

В последние годы жизни Алла Ильчун не имела такой популярности, как по молодости, но к ней обращались. Она работала на экспортно-импортную китайскую компанию, по импорту риса. Была в другой компании. Жизнь складывалась в последние годы непросто. Берлин Иришев обнаружил интересную деталь - фотографии и личные вещи Аллы продавались в Лиме (Перу). Было ли это результатом воровства, либо она продавала вещи в Париже через свои связи, но с просьбой, чтобы их купили в южной Америке, остается загадкой.

Чтобы окончательно убедиться в казахских корнях Аллы Ильчун, энтузиастам нужно было получить доступ к семейному альбому. Марк, сын Аллы, вначале не давал доступа к семейному альбому. По чайной ложке приносил информацию, недоговаривал. Параллельно Берлин Иришев и его единомышленники опрашивали экспертов. Постепенно, случайно, стало известно место, где зачали Марка. Рядом с тем домом прошло интервью с ним, где многое стало понятно.

Про отца Аллы Ильчун известно очень мало.

"Марк показал нам фотоальбом своей бабушки (матери Аллы), я его пролистал и не увидел там фотографий его дедушки (отца Аллы). Выяснилось, что мама Аллы уничтожила все совместные фотографии, за исключением одной, со спины, где он удерживает лошадь. Там он в казахской одежде, борик, обувь. Фотография со спины, китайский конюх рядом стоит. Из документов известно, что отец Аллы родился в 1897 году в городе Верном. Сын казахского бая, был интеллигентным человеком, учился в России, подавал надежды", - рассказал Иришев.

Отец Аллы оказался в Китае, когда строили Восточно-сибирскую железную дорогу, это было по времени до начала строительства Турксиба. Царская Россия и Китай совместно сооружали транспортную артерию, это была компания КВЖД (Китайская восточная железная дорога).

"Отец Аллы был командирован туда как инженер-железнодорожник. Мы продолжаем поиски информации. Интересна деталь. Будучи в Китае, он называет свою дочь именем, которое никак не связано с Китаем – Алла. Это кодовое казахское слово "Бог". Она стала богиней моды, владела 5 языками: английский, итальянский, немецкий, русский и французский. Уехала из Китая в 10 лет с матерью. Сын Аллы. Марк ревновал маму к подиуму, воспитывался у бабушки", - сообщил Иришев.

Поначалу Алле было непросто в Париже, но все изменилось после того, как она попала на кастинг в модельный дом еще малоизвестного тогда дизайнера Кристиана Диора.

Что стало с отцом Аллы, оставшимся в Китае, до сих пор выясняется. Часть собранного материала Берлин Иришев уже опубликовал в недавно вышедшей книге, на подходе - документальный фильм. И чем дальше продвигаются исследователи, тем больше вопросов и новых фактов о девушке с казахскими корнями, покорившей модную индустрию, открывается миру.

Альберт Ахметов

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