Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан раскрыла секрет, кто помог жене Кайрата Нуртаса приобрести дорогую квартиру

Жулдыз Абдукаримова, артистка, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 12:55 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial/
Казахстанская журналистка Динара Сатжан 12 марта 2026 года посетила новоселье с подарками в новой квартире известной артистки Жулдыз Абдукаримовой и напомнила сложную и тяжелую историю приобретения имущества, сообщает Zakon.kz.

Сатжан уточнила, что в январе 2025 года вышло интервью о том, как одна столичная предпринимательница оставила Жулдыз и ее семью без дома.

"Четыре года ожидания строительства, четыре года жизни на съемных квартирах и в итоге ни обещанного дома, ни возврата денег. Конечно же, были и суды. Но подробное интервью Жулдыз с фотографиями той предпринимательницы и того коттеджного городка в Астане повлияли на нее быстрее. Деньги были возвращены".Динара Сатжан

Так, по словам предпринимательницы, прошел всего год.

И за это время, продолжает Сатжан, жизнь все расставила по местам.

"Жулдыз Абдукаримова вместе с Кайратом Нуртасом купили новую красивую квартиру, в их семье появилась доча, и сегодня у них новоселье".Динара Сатжан

В заключительной части Сатжан подчеркивает, что эта история – показательный пример того, что сдаваться нельзя:

"После самой темной ночи всегда наступает рассвет".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 12:55
Эпицентр радости: малышка Абдукаримовой покорила казахстанцев после 8 марта

В феврале Динара Сатжан провела очередной мастер-класс по развитию личного бренда. Казахстанская ведущая с группой учениц отправилась в Арабские Эмираты и пришла к интересному выводу о коммуникации и отношениях. Так, по словам знаменитости, женщине нужна женщина.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
