Динара Сатжан раскрыла секрет, кто помог жене Кайрата Нуртаса приобрести дорогую квартиру

Казахстанская журналистка Динара Сатжан 12 марта 2026 года посетила новоселье с подарками в новой квартире известной артистки Жулдыз Абдукаримовой и напомнила сложную и тяжелую историю приобретения имущества, сообщает Zakon.kz.

Сатжан уточнила, что в январе 2025 года вышло интервью о том, как одна столичная предпринимательница оставила Жулдыз и ее семью без дома.

"Четыре года ожидания строительства, четыре года жизни на съемных квартирах и в итоге ни обещанного дома, ни возврата денег. Конечно же, были и суды. Но подробное интервью Жулдыз с фотографиями той предпринимательницы и того коттеджного городка в Астане повлияли на нее быстрее. Деньги были возвращены". Динара Сатжан

Так, по словам предпринимательницы, прошел всего год.

И за это время, продолжает Сатжан, жизнь все расставила по местам.

"Жулдыз Абдукаримова вместе с Кайратом Нуртасом купили новую красивую квартиру, в их семье появилась доча, и сегодня у них новоселье". Динара Сатжан

В заключительной части Сатжан подчеркивает, что эта история – показательный пример того, что сдаваться нельзя:

"После самой темной ночи всегда наступает рассвет".

