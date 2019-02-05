150 млрд тенге выделено из бюджета на ремонт автодорог в 2019 году

Мы переходим от дорогих капитальных проектов к экономичному среднему методу холодного ресайклинга - Касымбек.

150 млрд тенге выделено из республиканского и местного бюджета в 2019 году на ремонт автодорог. Об этом на заседании правительства сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек во время отчета по реализации задачи по доведению местной сети автомобильных дорог в хорошем состоянии до 90%, передает корреспондент Zakon.kz.

"С текущего года мы переходим от дорогих капитальных проектов в основном к экономичному среднему методу холодного ресайклинга. На 2019 год на паритетной основе предусмотрено выделение средств из республиканского и местного бюджета в сумме 150 млрд тенге. Таким образом, к 2025 году мы улучшим состояние местной сети до 90% (в хорошем и удовлетворительном состоянии)", - сказал он.

Напомним, 30 января Нурсултан Назарбаев поручил развивать не только республиканские дороги, а строить и ремонтировать внутриобластные и районные.

"Дорога признается тогда, когда доходит до дома. А все остальное людям, знаешь, тяжело доходит", - сказал тогда Президент.

Касымбек же на прошлой неделе отчитывался о строительстве 528 км автодорог республиканского значения в 2018 году.

Татьяна Ковалева, Астана

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