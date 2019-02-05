Как молодежь обеспечат жильем в Казахстане

Не менее 1 тыс. арендных квартир для работающей молодежи появится в трех мегаполисах.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Женис Касымбек на заседании правительства рассказал о реализации поручений по обеспечению молодежи жильем, передает Zakon.kz.

По поручению "Проработать вопросы обеспечения строительства доступного жилья для молодежи" Женис Касымбек отчитался, что все готово к началу реализации.

"В целях реализации дорожной карты "Год молодежи" в текущем году мы начнем строительство (или приобретение) не менее 1 тыс. арендных квартир для работающей молодежи в городах Астана, Алматы и Шымкенте. Министерством определены конкретные механизмы и источники финансирования. По поручению "Провести анализ жилищных программ в целях обеспечения доступности более широких слоев населения с учетом передового мирового опыта" проводится работа по внесению поправок в жилищное законодательство по вопросам выдачи жилищных сертификатов", - сказал Касымбек.

Для обеспечения доступности программы для работников бюджетных организаций в программу "7-20-25" были внесены поправки, также снижен размер первоначального взноса с 30% до 20% по займам Жилстройсбербанка. Министр заверил, что данные меры позволят обеспечить максимальную доступность жилья.

По поручению "Разработать комплексные планы по компактной застройке регионов с учетом шаговой доступности населения к основным общественным благам и услугам по аналогии плана Астаны" в рамках программы "Нұрлы жер" предусмотрено строительство жилых домов с размещением на первых этажах социальных объектов.

"Нами разработаны типовые проекты строительства домов с размещением на первых этажах поликлиник, амбулаторий, детских садов", - добавил министр.

Татьяна Ковалева, Астана

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