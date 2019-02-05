"Эйр Астана" будет летать в Японию, Нью-Йорк и Шанхай
В текущем году министерством совместно с авиакомпанией "Эйр Астана" будут приняты меры по открытию авиасообщений по направлению Япония, Нью-Йорк, Шанхай и другие крупные города мира - Касымбек.
Фото : Газета "Литер"5 февраля 2019, 11:29
Компания "Эйр Астана" будет летать в Японию, Нью-Йорк и Шанхай. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.
"В текущем году министерством совместно с авиакомпанией "Эйр Астана" будут приняты меры по открытию авиасообщений по направлению Япония, Нью-Йорк, Шанхай и другие крупные города мира. В этом году мы начнем процедуру аккредитации для полетов в США", - сказал он, отчитываясь по работе над поручением президента - "проработать вопросы открытия прямых авиарейсов в США и Японию".
Министерством подготовлен к подписанию проект межправительственного Соглашения о воздушном сообщении между РК и США по типу "Открытое небо", которое планируется подписать в марте 2019 года.
Татьяна Ковалева, Астана
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