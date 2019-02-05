Когда планируется налоговая амнистия для физлиц, рассказали в Минфине

Планируемый срок внесения в парламент - март текущего года. Принятие закона - в июне.

Министр финансов Алихан Смаилов на заседании правительства рассказал о том, какие шаги предпринимаются для проведения налоговой амнистии для физлиц, передает Zakon.kz.

"На расширенном заседании правительства глава государства акцентировал внимание на высокой доле государства в экономике. В настоящее время реализовано 473 объекта из 898 объектов на сумму 470 млрд тенге. Исполнение комплексного плана составляет 84%. В текущем году по комплексному плану предстоит реализовать 123 объекта республиканской коммунальной собственности и квазигосударственного сектора", - сказал Смаилов.

По его словам, в целях ускорения мероприятий по объектам необходимо внести соответствующие корректировки в Дорожную карту приватизации на веб портале "Реестр госимущества", активизировать предпродажные подготовки, оценку объектов приватизации.

"Учитывая, что исполнение данного поручения носит комплексный и межведомственный характер, разработана Дорожная карта по проведению налоговой амнистии для физлиц. По состоянию на 1 января 2019 года налоговую задолженность на сумму 21 млрд тенге имеют более 1 млн физлиц", - сказал глава Минфина.

Дорожная карта, как он отметил, предусматривает ряд мероприятий, направленных на выработку критериев физлиц и сумм задолженности, по которым будет проведена налоговая амнистия. А также мероприятия по проведению налоговой амнистии.

"Планируемый срок внесения в парламент - март текущего года. Принятие закона - в июне. И до конца года мы должны завершить процедуры амнистии", - сказал Смаилов.

На текущий момент численность налогов более 5 млрд тенге, списаны пени на сумму более 1 млрд тенге, штрафы на сумму 0,1 млрд тенге.

"Справочно можно сказать, что по состоянию на первое января 2019 года налоговую за должность на сумму 21 млрд тенге имеют более 1 млн физических лиц", - подытожил Смаилов.

Ранее председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев сообщил, что в настоящее время налоговая амнистия не распространяется на физические лица.

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