VIP-номера на 119 миллионов тенге приобрели автовладельцы Павлодарской области

Самым популярным стал номерной знак с комбинациями – 070.

В течение 2018 года жителями Павлодарской области приобретено 383 государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса на общую сумму более 119млн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

"Самым популярным среди автолюбителей Павлодарского региона является государственный регистрационный номерной знак с комбинациями – 070, на дорогах области с таким номером ездят 63 авто (57 МРП). Не менее популярный государственный регистрационный номерной знак – 707. В нашем регионе 50 жителей являются обладателями такого номера (50 МРП). Кроме того, 47 человек приобрели государственный регистрационный номерной знак – 077 (57 МРП)", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что за январь месяц 2019 года уже 20 автолюбителей стали обладателями номеров повышенного спроса на общую сумму более 4 млн тенге. Самым популярным среди водителей области остается государственный регистрационный номерной знак- 070.

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