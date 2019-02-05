В Атырау успешно запущен портал электронных услуг и сервисов

По словам разработчиков, жителям нефтяного региона теперь не нужно будет тратить много времени на получение того или иного документа.

Портал eatyrau.kz начал свою работу в январе текущего года. Уже более 100 заявок было подано и обработано в электронном виде, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Портал является подсистемой Геопортала Атырауской области и предназначен для получения и оказания в режиме онлайн государственных услуг и сервисов в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства, а также прочих услуг с использованием пространственных данных.

По словам разработчиков, жителям нефтяного региона теперь не нужно будет тратить много времени на получение того или иного документа, разрешения или согласования, особенно при получении земельного участка или ведении строительства.

- Благодаря программе "Цифровой Казахстан", в Атырау заработал портал электронных услуг и сервисов, основной целью которого является сокращение сроков оказания государственных услуг за счет перевода на цифровой формат и автоматизации. Данный портал, позволяет не только заявителю подать заявление на получение услуги не выходя из дома или офиса, но и полностью автоматизирует процессы согласования между государственными органами и коммунальными организациями города. Тем самым сокращается время на пересылку документов и ожидание ответа от каждого из них. А ведь, некоторые согласования требовали до полугода и более времени,- сказал генеральный директор ТОО "Alora IT Solutions", разработчик портала eatyrau.kz Аскар Хабибуллин.

Отметим, что на данный момент портал оказывает 16 государственных услуг, в августе текущего года разработчики планируют охватить все районы Атырауской области.

Для полной информации обращаться по телефонам: 87122 316213/ 87122316214/ 8775 679 2447/8778 480 3193

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