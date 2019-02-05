Украденная в Шымкенте невеста пыталась покончить с собой

Сейчас 18-летняя девушка в больнице.

Девушка совершила попытку суицида в Шымкенте, передает Zakon.kz.

Историю о молоденькой девушке, пытавшейся покончить с собой, рассказал на своей странице в Facebook пользователь Еркин Кахаров. По его данным, девушка выбросилась из окна 3 этажа 31 января. Ей было 18 лет. Поврежден позвоночник, черепно-мозговая травма, на лице шрам в 10 см, в душе пустота и безнадега. Ее украли 18 января 2019, через несколько дней после обычного знакомства.

Новоявленный "жених", по данным Кахарова, не спрашивая ее желания, изнасиловал ее через неделю после кражи, лишил девственности, затем, унижая каждую минуту, вынудил ее броситься с окна 3 этажа, три раза пытался женить ее на себе.

В больнице, по его данным, у нее забрали телефон ее новые "родители" (родители парня) и только через сутки настоящие родители девушки узнали о трагедии.

"К слову, за эти сутки ей не принесли даже горячего чая ее 20 летний циник-супруг (единственный в семье сын) и его родители, которые затем стали угрожать ей и ее родителям, в случае обращения в полицию", - пишет Кахаров.

У девушки, по данным Кахарова, нет богатых родителей, братьев, которые могли постоять за нее, она обычная сельская девочка, стеснительная, покладистая, очень воспитанная.

"По факту попытки совершения суицида 31 января т.г. 19-летней девушкой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство". Подозреваемый был установлен и доставлен Аль-Фарабийский РУП где выясняются все обстоятельства происшествия. Согласно статей 201 УПК РК и 147 УК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - прокомментировали в Департаменте полиции Шымкента.

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