"Избита и изнасилована": девушка пыталась покончить с собой в Талгарском районе

В Талгарском районе Алматинской области 18-летняя девушка пыталась свести счеты с жизнью. В связи с этим полиция региона возбудила уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 23 октября 2024 года, утром в пос. Туздыбастау. Девушка стояла на проезжей части, а потом резко упала. К ней на помощь пришли очевидцы, которые убрали ее с проезжей части на обочину.

"Незамедлительно вызвана бригада 103, приблизительное время – 09:00. Впоследствии выяснилось, что девушка была избита, изнасилована, и она после этого всего решила совершить суицид, порезы в области предплечья слева, раны неглубокие, кровоточат, также имеются порезы в области шеи", – рассказала Instagram-паблику surovyi_talgar женщина, которая оказала первую помощь девушке.

По словам женщины, она позвонила на пульт "102 и еще два раза на 103, но за 40 минут не приехали ни полицейские, ни бригада скорой помощи. Очевидица отметила, что "быстрее всех приехали мама, подруга, дедушка пострадавшей", которым она передала девушку.

Нам в Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что "информация зарегистрирована в Талгарском районном управлении полиции".

"Факт избиения и изнасилования девушка отрицает, от подачи заявления отказалась. Тем не менее полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП Алматинской области

21 октября 2024 года из изолятора временного содержания (ИВС) Управления полиции Талгарского района сбежал предполагаемый насильник. В связи с этим был введен план "Сирена": на ключевых маршрутах выставлены блок-посты и все силы и средства направлены на поиск и задержание беглеца. Из-за этого близ Алматы на Талгарской трассе образовалась пробка. Позднее в Сети появилась ориентировка на беглеца, а ДП Алматинской области распространило его фото.