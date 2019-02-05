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Прощание с погибшими при пожаре детьми проходит в Астане

Жители скорбят вместе с родными.

Фото : КЧС МВД РК5 февраля 2019, 12:22

В Астане проходят похороны пятерых детей из одной семьи, погибших при пожаре в съемной времянке в массиве Коктал-1, передает Zakon.kz.

Прощание с погибшими при пожаре детьми и похороны проходит в Астане.

Вместе с семьей скорбят жители столицы. По некоторой информации, алматинские блогеры почтят память погибших у Вечного огня вечером.

Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их пытался спасти живущий по соседству родственник, но было уже поздно. Ранее сообщалось, что в связи с гибелью детей Бахыт Султанов созвал экстренное совещание, где потребовал выяснить обстоятельства трагедии.


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