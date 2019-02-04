Зашел, поискал руками, ничего не нашел. Погибших в Астане детей пытались спасти

Как говорят очевидцы, спасти детей не было никакой возможности.

Аким Астаны выразил соболезнования в связи с трагической гибелью пятерых детей при пожаре. Бахыт Султанов собрал экстренное совещание, на котором поручил оказать всестороннюю поддержку пострадавшей семье, в том числе в вопросах организации похорон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Кроме того, Бахыт Султанов потребовал, чтобы акимы районов города совместно с департаментами по ЧС и полиции немедленно провели обход жилого сектора, проверили каждый дом на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

Произошедшую трагедию аким столицы назвал упущением со стороны ДЧС.

Как говорят очевидцы, спасти детей не было никакой возможности. Те, кто прибыл сюда до пожарных, пытались это сделать, но у них не получилось.

Жанат Айтымов, родственник погибших:

- Слышу, шумят, я выскочил, прибежал, окно выбил. Залез, темно, ничего не видно, и обратно вылез. Детей не видел. Темно было. Я туда зашел, там уже температура высокая. Поискал руками, ничего не нашел и обратно вылез.

В результате пожара погибли пятеро детей 2006, 2008, 2013, 2015, 2018 года рождения. Как рассказывают соседи, все они были девочки.

Рахим Ашимбаев, сосед:

- Отец на работе был и мать тоже. Отец работает СТОшником, а мать - не знаю, оказывается, она вышла на работу недавно, а так - она всё время дома была.

О причинах пожара во временном жилом строении, которое находилось на территории частного жилого дома, официально пока не сообщается. Известно, что постройка отапливалась от печи и дополнительно от электрического обогревателя, а перед началом отопительного сезона, как утверждают в ДЧС, пожарные выдали рекомендации жильцам именно этой времянки по обеспечению безопасной эксплуатации печи.

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