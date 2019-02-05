Лошадь и наездник скончались в результате ДТП на Кульджинке

Лошадь была неподкована.

На Кульджинском тракте произошло ДТП с участием лошади, передает Zakon.kz.

Как рассказал водитель грузовика, он ехал с грузом к строящейся развязке на пр. Рыскулова. Подъезжая к поселку Панфилово, увидел всадника, двигавшегося на лошади по обочине. Причем животное, как отметил водитель, было встревожено, все время дергалось в сторону дороги. "По обочине танцует", - так описал мужчина поведение лошади. Ситуацию усугублял гололед вдоль дороги.

На всякий случай водитель грузовика взял левее. И когда он проезжал мимо них, почувствовал удар. Лошадь со всадником все-таки ударились о кузов.

Очевидцы произошедшего и водитель кинулись на помощь всаднику. Он получил травму головы. Достаточно быстро прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего, 1970 г.р.

Лошадь, которая была неподкована, тоже погибла.

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