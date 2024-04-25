Лошади королевской гвардии сбросили наездников и разбежались по Лондону

24 апреля пять лошадей королевской гвардии сбросили наездников во время ежедневных утренних учений и разбежались по Лондону, сообщает Zakon.kz.

Один из коней врезался в автобус и разбил лобовое стекло. Всего в трех кварталах травмы получили четверо горожан. Полиция частично оцепила территорию вокруг Букингемского дворца. Об этом пишет The Telegraph.

По словам специалистов, подобное поведение животных вызывает удивление. Они хорошо обучены, привыкли к шуму транспорта и крупным скоплениям людей. Возможно, лошадей напугали строительные работы.

Британские военные присоединились к поискам. Пока удалось поймать двух лошадей в районе Лаймхаус на востоке Лондона. Он удален от Букингемского дворца примерно на девять км.

Несколькими днями ранее в США слониха сбежала из цирка и заблокировала дорожное движение.