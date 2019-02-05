Несколько грузовиков попали в ДТП на ВОАД в Алматы. Движение парализовано

На месте встали три грузовика и легковая машина.

Около строящейся развязки ВОАД - пр. Рыскулова произошло ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла около 12.15 и на несколько часов парализовала движение по ВОАД.

Как рассказал очевидец, охранник автоцентра, оранжевый китайский грузовик выезжал со стройки развязки и, судя по всему, его водитель хотел проскочить перед двигавшимся в северном направлении груженым красным грузовиком. Но не успел и они столкнулись.

Машинам пришлось проезжать через образовавшийся узкий коридор. И, когда там двигалась Audi A4, в нее сзади врезался другой оранжевый грузовик, выезжавший со стройки.

В итоге на месте встали четыре грузовика и легковая машина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zakon.kz - Новости Казахстана (@zakon.kz) 5 Фев 2019 в 1:05 PST

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