Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Несколько грузовиков попали в ДТП на ВОАД в Алматы. Движение парализовано

На месте встали три грузовика и легковая машина.

Фото : zakon.kz5 февраля 2019, 14:03

Около строящейся развязки ВОАД - пр. Рыскулова произошло ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла около 12.15 и на несколько часов парализовала движение по ВОАД.

Как рассказал очевидец, охранник автоцентра, оранжевый китайский грузовик выезжал со стройки развязки и, судя по всему, его водитель хотел проскочить перед двигавшимся в северном направлении груженым красным грузовиком. Но не успел и они столкнулись.

Машинам пришлось проезжать через образовавшийся узкий коридор. И, когда там двигалась Audi A4, в нее сзади врезался другой оранжевый грузовик, выезжавший со стройки.

В итоге на месте встали четыре грузовика и легковая машина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Zakon.kz - Новости Казахстана (@zakon.kz) 5 Фев 2019 в 1:05 PST


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты