Смертельная авария с участием грузовика произошла в Жетысуской области
Фото: polisia.kz
Легковая машина столкнулась с грузовиком в Жетысуской области. Водитель легковушки погиб на месте, сообщает Zakon.kz.
Дорожная авария произошла в ночь на 21 февраля на 455 км автодороги Алматы-Усть-Каменогорск в Сарканском районе.
"Водитель Nissan Terrano, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовой автомашиной DAF XF 105. 30-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Девушка, следовавшая в качестве пассажира, с различными травмами госпитализирована в районную больницу".Пресс-служба ДП Жетысуской области
Начато досудебное расследование.
Полиция требует от водителей неукоснительного соблюдения требований дорожной безопасности. Игнорирование ПДД приводит к тяжелым последствиям.
Отметим, что ранее, в начале февраля, в Кызылорде в аварии с участием КАМАЗа погибли 3 человека.
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