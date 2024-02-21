Смертельная авария с участием грузовика произошла в Жетысуской области

Легковая машина столкнулась с грузовиком в Жетысуской области. Водитель легковушки погиб на месте, сообщает Zakon.kz.

Дорожная авария произошла в ночь на 21 февраля на 455 км автодороги Алматы-Усть-Каменогорск в Сарканском районе.

"Водитель Nissan Terrano, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовой автомашиной DAF XF 105. 30-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Девушка, следовавшая в качестве пассажира, с различными травмами госпитализирована в районную больницу". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Начато досудебное расследование.

Полиция требует от водителей неукоснительного соблюдения требований дорожной безопасности. Игнорирование ПДД приводит к тяжелым последствиям.

Отметим, что ранее, в начале февраля, в Кызылорде в аварии с участием КАМАЗа погибли 3 человека.