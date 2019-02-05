Банк оказал поддержку семье, где погибли при пожаре дети
Задолженности семьи перед банком были закрыты.
Банк оказал поддержку семье, где погибли при пожаре дети, передает Zakon.kz.
Задолженности семьи перед банком были закрыты, говорится в социальных сетях.
Также стало известно, что за сутки казахстанцы пожертвовали 13 000 000 тенге.
"13 000 000 тг пожертвовано за сутки! Мы всё ещё едины. Пусть даже в непоправимом горе. Люди наши любимые, не всё потеряно для будущего наших деток в этой стране, если у них такие родители, дедушки и бабушки", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.
Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их пытался спасти живущий по соседству родственник, но было уже поздно. Ранее сообщалось, что в связи с гибелью детей Бахыт Султанов созвал экстренное совещание, где потребовал выяснить обстоятельства трагедии.
Глава государства выразил соболезнования родителям.
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