Задолженности семьи перед банком были закрыты.

Банк оказал поддержку семье, где погибли при пожаре дети, передает Zakon.kz.

Задолженности семьи перед банком были закрыты, говорится в социальных сетях.

Также стало известно, что за сутки казахстанцы пожертвовали 13 000 000 тенге.

"13 000 000 тг пожертвовано за сутки! Мы всё ещё едины. Пусть даже в непоправимом горе. Люди наши любимые, не всё потеряно для будущего наших деток в этой стране, если у них такие родители, дедушки и бабушки", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их пытался спасти живущий по соседству родственник, но было уже поздно. Ранее сообщалось, что в связи с гибелью детей Бахыт Султанов созвал экстренное совещание, где потребовал выяснить обстоятельства трагедии.

Глава государства выразил соболезнования родителям.

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