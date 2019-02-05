Назарбаев сделал заявление по поводу своего обращения в Конституционный совет

Это абсолютно рутинный вопрос государства.

Президент Казахстана сделал заявление по поводу своего недавнего обращения в Конституционный совет, передает Zakon.kz.

"Хотел бы дать короткий ответ в связи с моим обращением в Конституционный совет. Это абсолютно рутинный вопрос государства. С 1995 года, с момента принятия Конституции, в Конституционный совет было 220 обращений, в том числе 22 моих - президентских обращений. Это нормальный процесс. Пробелы бывают в законах. И Конституционный совет специально создан", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что закон дает совету право толковать пробелы, которые есть в Конституции и законах.

"И это такой же случай, рутинный. Например, мне задавали вопрос: в Конституции не определено, в каких условия по доброй своей воле (прим.: президент) может оставить этот пост, то есть уйти в отставку. Во всех конституциях мира это есть. В связи с тем, что такой вопрос мне задавали, я попросил Конституционный совет разъяснить это", - сказал Президент.

Прокомментировал он и обсуждаемый вопрос о досрочных выборах:

"Сегодня общество интересует вопрос выборов. Однако не стоит создавать ажиотаж вокруг этой темы. В Конституции страны, Конституционном законе "О Президенте Республики Казахстан" четко расписаны порядок и время проведения выборов, сроки окончания полномочий. В рамках Конституции Президент имеет право объявлять досрочные выборы, однако подобное не предвидится. Поэтому необходимо сохранять спокойствие и продолжать заниматься повседневной деятельностью".

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