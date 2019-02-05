Четыре человека погибли в ДТП в Карагандинской области
Предполагаемому виновнику дорожной аварии, после оказания медпомощи, госпитализация не потребовалась.
Фото : pixabay.com5 февраля 2019, 15:55
Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло 5 февраля в Осакаровском районе Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.
Как сообщили в ведомстве, дорожная авария произошла около 12:00 часов на автодороге "Караганда-Молодежный" в пяти километрах от села Трудовое.
"40-летний водитель автомашины Hyundai Tucson, по предварительным данным не справившись с рулевым управлением, выехав на полосу встречного движения совершил столкновение с автомашиной Lada под управлением 45-летнего жителя области. В результате ДТП водитель автомашины Lada и его трое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Водителю автомашины Hyundai Tucson оказана медицинская помощь без госпитализации", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.
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