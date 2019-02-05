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Недалеко от Алматы произошло землетрясение

Глубина залегания очага составила 10 километров.

Фото : 24kz5 февраля 2019, 16:38

В 113 километрах на юго-восток от Алматы произошло землетрясение, передает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 5 февраля в 14:18 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 113 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.

"Энергетический класс землетрясения 8.6. Магнитуда MPV 3.5. Глубина составила 10 км", - говорится в сообщении.


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