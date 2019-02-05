Непогода в Астане. Приостановлены пригородные маршруты
О возобновлении маршрутов сообщат.
Фото : Astana.gov5 февраля 2019, 17:16
В Астане 5 февраля приостановлен ряд пригородных маршрутов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
В связи с ухудшением погодных условий движение пригородных маршрутов № 300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 317 будет приостановлено.
"Просим вас быть максимально осторожными, избегать переохлаждения, продумывать свой маршрут заранее. О возобновлении движения маршрутов будет сообщено дополнительно", - сообщили в Астана LRT.
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