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Непогода в Астане. Приостановлены пригородные маршруты

О возобновлении маршрутов сообщат.

Фото : Astana.gov5 февраля 2019, 17:16

В Астане 5 февраля приостановлен ряд пригородных маршрутов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В связи с ухудшением погодных условий движение пригородных маршрутов № 300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 317 будет приостановлено.

"Просим вас быть максимально осторожными, избегать переохлаждения, продумывать свой маршрут заранее. О возобновлении движения маршрутов будет сообщено дополнительно", - сообщили в Астана LRT.


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