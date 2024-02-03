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В Астане из-за непогоды приостановили движение пригородных маршрутов

В Астане из-за непогоды приостановили движение пригородных маршрутов Фото: pixabay
В Астане ряд пригородных автобусных маршрутов пока не будут выполнять рейсы из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 308, 309, 315, 316, 327", – говорится в сообщении ТОО "City Transportation Systems".

Остальные пригородные маршруты на линии.

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на территории Казахстана на 4 февраля. По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидаются туман и сильные порывы ветра.

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