В Астане из-за непогоды приостановили движение пригородных маршрутов
Фото: pixabay
В Астане ряд пригородных автобусных маршрутов пока не будут выполнять рейсы из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 308, 309, 315, 316, 327", – говорится в сообщении ТОО "City Transportation Systems".
Остальные пригородные маршруты на линии.
Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на территории Казахстана на 4 февраля. По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидаются туман и сильные порывы ветра.
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