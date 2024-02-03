В Астане из-за непогоды приостановили движение пригородных маршрутов

Фото: pixabay

В Астане ряд пригородных автобусных маршрутов пока не будут выполнять рейсы из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

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