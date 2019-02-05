ООН: Мир ждут валютные войны

Главными пострадавшими окажутся развивающиеся экономики и рынки, так как они будут неизбежно затронуты в ходе противостояния глобальных игроков.

Эскалация торгового конфликта между США и Китаем может привести к новым глобальным неприятностям, в том числе к валютным войнам, говорится в новом исследовании от ООН, выдержки из которого приводит CNBC.

Работа получила название "Торговая война: боль и прибыль". В ней говорится о последствиях для мировой экономики, которые повлечет эскалация торговой войны. Она может наступить, если к 1 марта Китай и США не договорятся и не подпишут всеобъемлющее соглашение. В этом случае Вашингтон поднимет нынешние 10-процентные пошлины на китайские товары объемом 200 миллиардов долларов в год до 25 процентов.

По мнению авторов доклада, в этом случае главными пострадавшими окажутся развивающиеся экономики и рынки, так как они будут неизбежно затронуты в ходе противостояния глобальных игроков. Повышение пошлин и тарифов затронет и поставщиков, и потребителей.

Главная же новая опасность заключается в возможности развязывания валютных войн. Так авторы называют политику намеренного ослабления национальной валюты ради стимулирования экспорта, применяемую рядом государств, за исключением США. В этом случае центральные банки продают валюты своих стран, меняя их, как правило, на заработанные экспортерами доллары для своих резервов.

В результате стоимость казначейских облигаций США растет, а их доходность снижается, что приводит к падению ставок на американском рынке. Однако сами страны, ослабляющие валюты ради экспортеров (их продукция становится конкурентоспособной на внешних рынках за счет более низкой валютной себестоимости) начинают испытывать сложности при обслуживании внешнего долга, номинированного в долларах.

К тому же, отмечается в исследовании, протекционистская политика президента США Дональда Трампа едва ли приведет к росту американской экономики. По оценкам авторов, только шесть процентов попавших под пошлины товаров начнут производить американские компании. 12 процентов продолжат поставляться из Китая, а 82 процента — из других стран, которые получат новый рынок сбыта.

В декабре на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились не повышать пошлины до марта. За это время страны должны прийти к всеобъемлющему соглашению, которое положит конец торговой войне. Во время последнего раунда переговоров в Вашингтоне обе стороны выражали уверенность в скором достижении такого соглашения.

Источник: Lenta.ru

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