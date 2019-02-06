Оралман прожив в Казахстане 16 лет, так и не стал его гражданином из-за канцелярской ошибки

В Монголии он числился гражданином Казахстана, в Казахстане – Монголии.

В Акмолинской области оралман подал в суд на прокуратуру и полицию. Сайфулла Салтанатулы обвиняет их в бюрократизме. Уроженец Монголии добивался нашего гражданства долгих 16 лет. А в итоге получил удостоверение… с ошибкой! Теперь требует моральной компенсации – за бесцельно потраченные годы. Сумму, недолго думая, определил в 32 миллиона тенге – по количеству собственных лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Сайфулла Салтанатулы уверен: он один такой в стране. История получения гражданства растянулась на всю его жизнь. В шесть лет приехал из Монголии с матерью и сестрой. Они гражданство получили давно, а он – нет.

- Я должен был автоматически принять гражданство Казахстана, так как я границу пересекал с матерью вместе. Когда мать принимает гражданство Казахстана, дети автоматически должны получить. Говорят, чтобы я ехал в Монголию, привез справку о несудимости, хотя я границу пересек в 6 лет, справку, что я казах, - рассказывает Сайфулла Салтанатулы.

До 16 лет Сайфулла жил по монгольскому свидетельству о рождении. Когда пришло время получить казахстанское удостоверение, все и закрутилось. Следующие 16 лет парень потратил на то, чтобы доказать, кто он такой. Три раза его мать брала кредиты, чтобы съездить за документами. Но все было не то. В Монголии он числился гражданином Казахстана, в Казахстане – Монголии. Слабое от рождения зрение за эти годы упало до минус 18. Но даже учиться в алматинской спецшколе Сайфулла не смог.

- Из-за трудностей с документами даже просто билет купить, как бы были сложности. Пришлось, не мог дальше учиться там, образование получить, специальность, и бросил.

Так остался без профессии, зато женился и воспитывает троих детей. Но и здесь вышел конфуз. Отцом детей Сайфуллы по документам значится его собственный отец, то есть их дед. Родственники негодуют.

- Отец женился на снохе, это позор же! Это гербовая печать, законный единственный документ. Это Кокшетау давал в 14 году, - поясняет родственник Шаяхмет Бурханулы.

Интересно, что Сайфулла получил документы только после того, как обратился в ЦОН Астаны, а не Кокшетау. И тут опять разочарование. В фамилии пропустили окончание "улы". Но чтобы исправить неточность, оказывается, надо снова обращаться в Монголию.

- Ему рекомендовано обратиться в ЗАГС Кокшетау по месту жительства, затем Кокшетауский ЗАГС должен отправить в компетентные органы Монголии изменения на Салтанатулы свидетельство о рождении, выданное монгольскими компетентными органами, после чего он будет задокументирован, - говорит руководитель пресс-службы ДП Акмолинской области Гульнар Пинчук.

Это уже слишком, решил Сайфулла, и подал в суд на полицию и прокуратуру. Требует возмещения морального вреда в 32 миллиона тенге – по количеству собственных лет. Деньги собирается потратить на восстановление здоровья и на детей. Пока его взнос в копилку семьи – пенсия по инвалидности II группы в 42 тысячи тенге.

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