Нефтедобыча в Казахстане подскочила на шесть процентов

По данным Министерства энергетики, годовой план прошлого года по добыче нефти перевыполнен на 20%.

Оператор по транспортировке, экспорту и импорту нефти "КазТрансОйл" сообщает: поставки нефти на НПЗ страны выросли в 2018 году на 9%, передает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.

Добыча сырой нефти по итогам 2018 года в натуральном выражении составила 77,5 млн тонн, что на 6,3% больше, чем в 2017 году; в денежном — 12,2 трлн. тг. Почти две трети (60,9%) добычи пришлось на Атыраускую область (47,2 млн тонн, +11,6% за год), 23,3% — на Мангистаускую область (18 млн тонн, +0,7% за год) и 8,3% — на Кызылординскую область (6,4 млн тонн, −6,2% за год).







По данным Министерства энергетики, годовой план прошлого года по добыче нефти перевыполнен на 20%. Так, по итогам 2018 года на месторождении Кашаган добыли 13,2 млн тонн нефти (по плану — 11 млн тонн). На месторождении Тенгиз — 28,6 млн тонн, что выше плана на 1 млн тонн. Планы по добыче на Карачаганаке также достигнуты: за год объём добычи составил 12,2 млн тонн.





Казахстанский оператор в вопросах транспортировки нефти, экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов — АО "КазТрансОйл", дочернее предприятие "КазМунайГаз".

По сообщениям пресс-службы "КазТрансОйл", в 2018 году увеличены поставки нефти на 4 нефтеперерабатывающих завода РК. По системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" поставлено 16 млн 149 тыс. тонн нефти (на 1 млн 383 тыс. тонн больше, чем в 2017 году).

Усилено экспортное направление: экспорт нефти за 11 месяцев 2018 года достиг 63,2 млн тонн и 33,7 млрд долл. США (+2,3% в натуральном выражении, +43% — в денежном).Основной импортёр казахстанской нефти — Италия (19,4 млн. тонн за январь–ноябрь 2018-го, на 1,4% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее). В деньгах поставки составили 10,4 млрд долл. США — почти на 40% больше, чем годом ранее.







В АО "КазТрансОйл" сообщили, что по итогам 2018 года объём транспортировки нефти по участку Атырау — Самара магистрального нефтепровода Узень — Атырау — Самара составил 14 млн 757 тыс. тонн нефти (на 1 млн 156 тыс. меньше аналогичного периода 2017 года), а по участку ТОН-2, расположенному на территории Республики Казахстан, достиг 11 млн 2 тыс. тонн (увеличение на 385 тыс. тонн).

Объём перевалки нефти в нефтепроводы составил: по нефтепроводу Атасу — Алашанькоу 11 млн 373 тыс. тонн (на 916 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году); по КТК-К — 2 млн 143 тыс. тонн (на 741 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году); по группе компаний ООО "Батумский нефтяной терминал" и компании Petrotrans LTD — 1 млн 30 тыс. тонн (на 1 млн 78 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году).

Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО "КазТрансОйл" составил 2 млн 2 тыс. тонн (рост на 810 тыс. тонн).

Объём транспортировки нефти по системе нефтепроводов ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" составил 15 млн 997 тыс. тонн (на 541 тыс. тонн меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года). Грузооборот составил 14 млрд 607 млн тонн/км (на 1 млрд 3 млн тонн/км меньше показателя 2017 года).

Объём транспортировки нефти по нефтепроводу ТОО "МунайТас" составил 3 млн 878 тыс. тонн (рост на 217 тыс. тонн). Грузооборот составил 1 млрд 522 млн тонн/км (рост на 85 млн тонн/км).

По итогам 11 месяцев прошлого года экспортные цены на казахстанскую нефть увеличились на 42,2% к аналогичному периоду годом ранее. При этом экспортные цены для стран мира вне СНГ за январь–ноябрь 2018 года увеличились на 42,1% год-к-году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!