Пассажирский поезд из Астаны развернули в Караганду из-за плохой погоды

Поезд сообщением Астана "Нұрлы Жол" - Кызылорда был остановлен на станции Айсаи и вернулся на станцию Караганда.

Погодные условия (температура минус 35 градусов без учета ветра и влажности) стали причиной отмены рейса пассажирских поездов №92 сообщением Астана "Нұрлы Жол" - Кызылорда и в обратном направлении №91 сообщением Кызылорда -Астана "Нұрлы Жол", передает Zakon.kz со ссылкой на пассажирские перевозки.

Состав №92 был остановлен на станции Айсаи возвращается на ст. Караганда, где будет предоставлена возможность возврата 100% стоимости билета. При этом, национальным перевозчиком приняты все необходимые экстренные меры.

Так, для обеспечения перевозки пассажиров до станции назначения подготовлены дополнительных купейных вагонов с дальнейшей прицепкой к поезду №86 Астана-Сарыагаш и отправкой по расписанию.

Вместе с тем, по станции Караганда усилена работа всех билетных касс по возврату билетов отмененного маршрута и оформлению билетов на поезд №86 Астана-Сарыагаш и другие поезда. Для пассажиров созданы комфортные условия, обеспечено бесплатное питание в составе, соблюден температурный режим. Информация об отмене распространяется посредством громкоговорителей и справочных вокзалов, через которые проходит состав.

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