Две казахстанки прошли в финал в лыжной акробатике на чемпионате мира

Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева продолжают борьбу за медали.

Казахстанцы стартовали на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду-2019, проходящем в американском Парк-сити, передает Zakon.kz.

Согласно календарю соревнований, первыми среди наших спортсменов в борьбу на награды мирового первенства вступили сноубордисты. В дисциплине параллельный гигантский слалом Владислав Зуев в итоговом протоколе стал 42-м, Роллан Садыков дисквалифицирован судьями.

В параллельном слаломе по итогам квалификации Зуев стал 41-м, Садыков занял 40-ю позицию, что не позволило им продолжить борьбу за награды.

Представители одной из дисциплин фристайла- лыжной акробатики, продолжают борьбу за награды чемпионата мира.

Причем, Жанбота Алдабергенова по итогам первого квалификационного заезда в женской части соревнований могла бы с первой попытки попасть в число 6 лучших и сразу войти в финал 12-ти. Она набрала равное количество баллов с перспективной белорусской фристайлисткой Александрой Романовской (75,6 баллов), но в протоколах стала 7-й. Отметим, что Жанбота выполнила в воздухе один из самых сложных элементов бэк-фул-фул (сальто назад с полным твистом (пируэтом) назад и сальто с пируэтом), его выполняют все спортсменки, занявшие первые 6 мест по итогам квалификации.

Все, кто не попал в 6-ку с первого раза, получили шанс побороться за выход в финал во второй квалификации. Жанбота во втором заезде выполнила менее сложный элемент – бэк-лэй-фул (двойное прямое сальто с пируэтом во втором сальто), за который получила 69,6 баллов. В итоге она с 7 места квалифицировалась в финал. Другая фристайлистка, Акмаржан Калмурзаева, с 9 места квалифицировалась в финал.

В финальную часть в итоге попали 12 спортсменок. Решающая стадия соревнований пройдет 6 февраля вечером (в Казахстане это будет раннее утро 7 февраля).

Что касается мужской части соревнований в лыжной акробатике, то здесь казахстанцы не сумели квалифицироваться в финал.

График выступления казахстанцев на чемпионата мира доступен здесь.

Альберт Ахметов

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