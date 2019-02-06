Морозы в Костанайской области привели к двум смертям

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области убедительно рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками.

Две женщины погибли от обморожения в Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Алау.

В целях ликвидации возможных чрезвычайных ситуациях в связи с понижением температуры в ДЧС Костанайской области работает областной оперативный штаб, в который вошли представители дорожных организаций, служб гражданской защиты и органов внутренних дел.

"В Костанайской области имеются факты обморожения с летальным исходом двух женщин 1990 и 1968 г.р в Денисовском и Аулиекольском районах",-сообщили в ведомстве.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области убедительно рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками, не рекомендуется выходить без крайней необходимости на улицу и отпускать на прогулки детей. Автомобилистам по возможности отказаться от дальних поездок и подготовить машину к низким температурам. А если без дальнего путешествия не обойтись — возьмите с собой теплые вещи. Все это поможет избежать неприятностей в аномальные морозы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!