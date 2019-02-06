За кулисами кино – Адильхан Ержанов снимает новый фильм об ММА

Как проходят съемки фильма в Казахстане.

Октагон, дым, ринг-герл– страсти накалены до предела. Крепкие парни заходят в "клетку" биться за звание чемпиона, и никто не знает, чем закончится бой, сможет ли спортсмен заслужить уважение в октагоне или попытается действовать "грязными" методами. Новый авторский фильм Адильхана Ержанова "Бой Атбая" расскажет о смешанных единоборствах и не только. Корреспондент Zakon.kz побывал на съемочной площадке и выяснил, что происходит за кадром.

Один из самых ярких представителей современного казахстанского кино режиссер Адильхан Ержанов поглощен в работу. Перед каждой сценой он объясняет актерам, какие эмоции должны показать, делится своим видением. В свою очередь актеры иногда предлагают добавить ту или иную деталь, чтобы все выглядело правдоподобно.

Свое слово говорит оператор – именно его глазами зритель увидит историю. Художник по костюмам, помощники, звукооператоры следят за каждой деталью – в кино мелочей не бывает. От бдительности каждого из участников съемочной группы зависит, насколько точно и правдоподобно получится показать ту или иную ситуацию.

За всем процессом ненавязчиво наблюдает продюсер Серик Абишев.

Примерно такая творческая скрупулезная работа идет в павильоне "Казахфильма", где идут съемки картины "Бой Атбая".

Пока работает мотор, камера и на площадке запрещено издавать лишние звуки, все максимально сконцентрированы на съемочном процессе. Но как только режиссер говорит: "Стоп, снято!", есть возможность выпить чай и перекусить, а также подготовиться к следующей сцене.

Актеры идут на грим, операторская группа переставляет оборудование для съемок с другого ракурса, а режиссер и автор сценария Адильхан Ержанов рассказал нам, что на данный момент отснято только 30% материала.

"На самом деле это, конечно, авторский фильм, в котором нет привязки к жанру. Скорее всего, это фильм о характере, человеке, ни в коем случае не про насилие и не про спорт в чистом виде. Я не вдохновлялся биографиями спортсменов, выступающих в ММА, меня привлек образ человека, который бьется не только на ринге, но и в жизни, ему нет нигде покоя. Этот человек обречен на вечную борьбу с самим собой, окружением и он вечно в состоянии схватки. Таков главный герой фильма", - рассказал режиссер и сценарист.

В мире фестивального кино Адильхана Ержанова хорошо знают и принимают. А еще он известен тем, что года 3 назад объявил о том, что снимает "партизанское кино", основанное на трех постулатах– безбюджетность, современный реализм (только реалистичные и только на социальные темы) и неприятие стандартных форм кинематографа (только новое).

"Любое движение существует не больше трех лет. Я думаю, что пора его продолжать другим. Да, я снял партизанские фильмы, сейчас мои работы нельзя назвать партизанскими, для меня это конец в "партизанском" кино, но продолжение моего творческого пути. Я всегда снимал фильмы, которые я хочу снимать, и я это делаю", - пояснил Ержанов.

Главные роли в фильме играют Данияр Алшинов, Санжар Мадиев, также в ролях Ильяс Ахмет, кинокритик Карим Кадырбаев, играющий скандального спортивного комментатора, журналист Константин Козлов в роли пресс-секретаря.

Съемки – процесс длительный. Каждая сцена требует не просто нескольких дублей, но и съемок с нескольких ракурсов. Когда все отснято, отдельно записывается звук (аплодисменты, возгласы, например). Все это время актеры массовых сцен находятся на площадке. Впрочем им не скучно– в Whats App создано немало чатов, где ежедневно скидывают приглашения на съемки разных фильмов или телепроектов с требованиями по внешности и условиями оплаты. Люди уже сдружились и ходят на съемки и поработать в кадре, и пообщаться.

Работа над фильмом "Бой Атбая" продолжается, всех ждут новые локации, а сам проект, скорее всего, показ на различных международных кинофестивалях. Хотя не исключен вариант запуска картины в отечественный прокат.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!