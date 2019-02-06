Является ли лошадь транспортным средством

Эксплуатация выведенных в ходе селекции верховых, верховоупряжных и тяжеловозных пород лошадей для нужд человека в качестве транспорта не является нарушением - МСХ.

На сайте dialog.egov.kz министру сельского хозяйства РК был задан вопрос: может ли человек использовать лошадь в качестве транспортного средства и бить ее камчой, передает Zakon.kz.

"В аулах и селах нашего Казахстана люди разводят лошадей. И те лошади, которые асау (дикие), подвергаются обучению. Но лошадь - это же животное. Является ли битье камчой, и заставлять лошадь возить человека жестоким обращением с животными? Обязана ли возить человека лошадь? Является ли лошадь по законодательству Казахстана транспортным средством?" – спросил казахстанец.

На что директор Департамента производства и переработки животноводческой продукции Е. Ахметов ответил, что "в соответствии с пунктом 1 статьи 316 Уголовного кодекса РК, повлекшее гибель или увечье животного, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних, считается жестоким обращением с животными".

Таким образом, применение камчи для подгона животного, если это не повлекло гибели или увечья животного и если это деяние не совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов, либо в присутствии малолетних, не является жестоким обращением с животными.

Также он отметил, что согласно приказа министра сельского хозяйства РК от 25.07.2017 года "Об утверждении Перечня пород животных, подлежащих субсидированию в приоритетном порядке, в целях обеспечения доступности племенной продукции (материала) для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей" в коневодстве предусматривается 5 направлений продуктивности, это - продуктивные, верховые, верховоупряжные, рысистые и тяжеловозные.

"В этой связи считаем, что эксплуатация выведенных в ходе селекции верховых, верховоупряжных и тяжеловозных пород лошадей для нужд человека в качестве транспорта не является нарушением", - заключили в министерстве.

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