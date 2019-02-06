У "Цеснабанка" появился новый акционер

В рамках достигнутых договоренностей АО "First Heartland Securities" (FHS) приобрело контрольный пакет акций АО "Цеснабанк".

Согласно утвержденным Национальным банком и правительством РК мерам повышения финансовой устойчивости АО "Цеснабанк" и оказания поддержки аграрного сектора, а также в целях реализации единой политики управления долговой нагрузкой предприятий агропромышленного комплекса АО "Фонд проблемных кредитов" приобрел у "Цеснабанка" портфель сельскохозяйственных кредитов на сумму 604 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

"Как известно, на долю "Цеснабанка" приходилось 65% кредитного портфеля агропромышленной отрасли, который имеет нагрузку в виде валютных кредитов. Под давлением быстро меняющихся ситуации на внешних рынках, финансовая устойчивость сельхозпроизводителей ухудшалась. В свою очередь это повлияло на финансовую устойчивость банка. В результате проведенных мер стало возможным привлечение нового инвестора в капитал банка, а также создание условий для дополнительной поддержки сельхозпроизводителей и их ускоренного оздоровления", - сообщили в Нацбанке.

Так, в рамках достигнутых договоренностей АО "First Heartland Securities" (FHS) приобрело контрольный пакет акций АО "Цеснабанк".

Как отмечается, реализованный Нацбанком и правительством комплекс мер и привлечение в "Цеснабанк" нового инвестора позволили оздоровить банк.

"В настоящий момент банк имеет показатели капитализации и ликвидности, превышающие минимальные требования Национального банка, располагает стабильной базой долгосрочного фондирования в тенге, обеспечивая возвратность средств кредиторам", - рассказали в финрегуляторе.

План финансового оздоровления АО "Цеснабанк" реализован на принципах обусловленности государственной поддержки, пропорциональным участием действующих акционеров либо привлечением новых инвесторов; создания необходимого запаса провизий, капитала и ликвидности, соответствующего риск-профилю; и последующим изменением бизнес-модели финансового института с привлечением эффективного менеджмента.

"Цеснабанк" продолжит функционировать в качестве устойчивого финансового института, исполняющего свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и инвесторами. Дальнейшую стратегию развития АО "Цеснабанк" будут определять акционеры FHS, заключили в Нацбанке.

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