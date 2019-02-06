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В Шымкенте убили супружескую пару

Подробности убийства выясняются.

Фото : Otyrar.kz6 февраля 2019, 16:02

В ночь с 5 на 6 февраля в Шымкенте в элитном микрорайоне по ул. Байтурсынова, в частном доме, убита супружеская пара, передает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

По факту убийства супружеской пары в городе Шымкенте начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа из числа опытных сотрудников полиции города.

По словам соседей погибших, супругов застрелили, однако никто не слышал звуков выстрелов. По неподтвержденным данным, в момент убийства в доме мог находиться их внук.


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