В Шымкенте убили супружескую пару
Подробности убийства выясняются.
Фото : Otyrar.kz6 февраля 2019, 16:02
В ночь с 5 на 6 февраля в Шымкенте в элитном микрорайоне по ул. Байтурсынова, в частном доме, убита супружеская пара, передает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.
По факту убийства супружеской пары в городе Шымкенте начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа из числа опытных сотрудников полиции города.
По словам соседей погибших, супругов застрелили, однако никто не слышал звуков выстрелов. По неподтвержденным данным, в момент убийства в доме мог находиться их внук.
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