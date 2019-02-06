Пытавшаяся покончить с собой девушка рассказала подробности об укравшем ее "женихе"

Украденная девушка и ее мать рассказали об издевательствах "жениха" и его родителей.

Девушка, совершившая попытку суицида в Шымкенте, рассказала подробности о парне, укравшем ее ради замужества, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

19-летняя девушка попыталась свести счеты с жизнью. На отчаянный шаг она решилась после того, как ее украл молодой человек, а затем изнасиловал и унижал, заставляя стать его женой. Как жертва оказалась в "ловушке" и через какой ужас ей пришлось пройти за время знакомства с новоиспеченным "женихом", узнала Махаббат Кулманова.

Январь. Начало года. Новые мечты и цели на будущее. Но неожиданное знакомство в кафе, где студентка работала официанткой, перевернуло ее жизнь с ног на голову. Она понравилась гостю, который взял у нее номер телефона. Уже после первого свидания девушка поняла, что ничего общего иметь с парнем больше не хочет. Не желая мириться с отказом, он просто украл ее.

"Они отобрали у меня телефон и отключили его. Они вытащили белый платок. В другой комнате было много женщин. Но я сказала, что не останусь. Они не слушали меня", - рассказала пострадавшая.

Вступать в интимные отношения с "женихом" девушка категорически отказывалась. Это настолько насторожило его родителей, что они привели ее на осмотр к гинекологу, который подтвердил невинность невесты. После молодых отправили в съемную квартиру.

"Добровольно у них ничего не было. Ее лишили девственности. Изнасиловали. Она этого не хотела. Она это оттягивала. 25 числа этот факт произошел, 27-го повторился. Доведем до суда", - сообщил законный представитель пострадавшей Еркин Кахаров.

Девушка длительное время терпела унижения со стороны семьи, в которую попала. Ей плевали в лицо и даже били... 31-го января, в свой день рождения, пострадавшая от безысходности, наглотавшись таблеток, решается прыгнуть из окна 3-го этажа. К счастью, она осталась жива. И сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой и повреждением позвоночника.

"Перед глазами чуть не умерла. Я больше не хочу отпускать дочку в их дом. Они наглые. Я видела ее свекровь. Она прокляла мою девочку. Они отправили нам бумагу, я узнала почерк дочери. Оказывается, они заставили ее писать. Я отправила родственников по традиции. Но они не подпустили к нашей девочке", - поведала мать пострадавшей.

Ранее в Департаменте полиции Шымкента рассказали, по факту попытки совершения суицида 31 января 19-летней девушкой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство". Подозреваемый был установлен и доставлен Аль-Фарабийский РУП, где выясняются все обстоятельства происшествия.

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