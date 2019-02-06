Морозы в СКО - слепой мужчина чуть не замерз в собственном доме

Мужчину госпитализировали.

В период понижения температуры воздуха полицейские СКО перешли на усиленный вариант несения службы. В работе они оказывают помощь оказавшимся в беде людям, передает Zakon.kz.

Дороги в области открыты, но из работающих на дизеле большегрузов и пассажирских автобусов формируются небольшие колонны и сопровождаются полицейскими до границ области. На трассах республиканского значения несут дежурство 15 экипажей батальона патрульной полиции. Стражи порядка опрашивают водителей: нужна ли помощь, не встречались ли им в дороге автомобили без движения.

Именно опрос водителей помог выявить в районе им. Г. Мусрепова фуру с продуктами питания, следовавшую из столицы Беларуси в Алматы. Глубокой ночью грузовик встал из-за перемерзания дизтоплива. Полицейские обеспечили двух иностранных водителей горячим питанием. Всю ночь рядом с фурой дежурила патрульная машина, утром ее отбуксировали к ближайшему ремонтному боксу.

Также участковые инспекторы полиции совершают подворные обходы для выявления оказавшихся в опасности одиноких пенсионеров, многодетных семей, лиц без определенного места жительства.

Как сообщил заместитель начальника УП Петропавловска подполковник полиции Нуржан Кожагулов, в областном центре на сегодня проверены 116 одиноких людей, живущих в частных домах людей и 21 неблагополучная семья с несовершеннолетними детьми.

"Первоочередная задача – выявить факты, требующие немедленного реагирования социальных служб, - пояснил он. – При необходимости сотрудники помогают по хозяйству: заносят в дом дрова, уголь, воду, расчищают снег".

В результате таких обходов удалось избежать трагедии в Аккайынском районе, где участковый инспектор Ерлан Абилов и аким Киялинского сельского округа Ерлан Мейрамов, навестив слепого мужчину, 1961 г.р., обнаружили, что тот замерзает в холодном доме, не имея ни дров, ни угля. Начальником районного отдела полиции тотчас был решен вопрос о временной госпитализации сельчанина. Главный врач Аккаинской ЦРБ Асхат Утебаев принял одинокого мужчину на лечение на время сильных морозов.

В Жамбылском районе 70-летняя пенсионерка, отапливая дом, не заметила, как над печкой затлела деревянная балка. Возникло задымление, которое, благодаря камерам видеонаблюдения, заметил старший инспектор дежурной части РОП майор полиции Алексей Литвиненко. На место происшествия прибыли пожарный расчет и участковый инспектор с помощником. Полицейские и пожарные приняли участие в локализации возгорания. Хозяйка дома не пострадала.

Также на время морозов петропавловские стражи порядка доставили в пункт временного пребывания, приемник-распределитель и центр адаптации 123 лица без определенного места жительства. Ни одного факта замерзания бездомных людей на сегодня не зарегистрировано.

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