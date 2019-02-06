Отказ Казгидромета от прогноза сели и лавин приведет к массовой гибели людей - профессор

Основанием для отказа послужил межведомственный приказ министров энергетики и внутренних дел.

Казгидромет отказывается делать прогноз селей и лавин и хочет передать это Казселезащите. Cтарейший сотрудник гидрометеорологической службы страны, профессор, доктор географических наук Борис Степанов в эксклюзивном интервью Zakon.kz выразил мнение, что этого ни в коем случае нельзя допускать, иначе это приведет к полному разрушению национальной гидрометслужбы, ну а главное, к массовой гибели людей в результате сильнейшего увеличения таких грозных стихийных бедствий как сель и лавина. Особенно это угрожает городу Алматы, который находится на селевых отложениях. Об этом и другом читайте, пожалуйста, здесь.

- Борис Сергеевич, недавно сотрудниками КНБ были задержаны руководители Казгидромета, подозреваемые в совершении преступления. Казахстанцы в соцсетях недоумевают, мол, какие преступления можно совершать в гидрометслужбе, погодой манипулировать или насылать туман в аэропорты страны? Так что творится в Казгидромете?

- Вы хотите спросить, за что задержали наших руководителей? На этот вопрос даст ответ следствие. Но я хочу сказать об одной очень большой наболевшей проблеме, которая на сегодняшний день остро стоит в нашей стране. Это прогнозирование селей и лавин. На протяжении многих лет я пытался бороться с мошенничеством в данном вопросе и добился некоторых успехов, виновные были наказаны.

- Извините, в чем проявлялось мошенничество?

- В ложных прогнозах, которые выдавались в 2016-2017 годах. Доказать, что это ложный прогноз, бывает очень сложно. Например, сообщают, в результате выпадения дождей ожидаются сели и паводки. А что такое паводок? Паводок - это изменение расхода реки, быстрое в начале и в конце. Паводки дождевые они коротенькие. А наблюдения гидрологические проводятся два раза в сутки. И можно этот паводок вообще пропустить, потому что он может оказаться между измерениями, понимаете? К тому же не каждый паводок опасен. Если он небольшой, и никому вреда не причиняет, зачем тогда штормовые предупреждения давать?

По наставлению, если вы прогнозируете паводок или сель, должны указать, когда это ожидается, на какой реке, в каком месте. То есть что, где, когда. Без этого не запускается подача штормового предупреждения. А у нас что делают?

У нас просто пишут - ожидаются паводки и сели, а где именно, в какое время, насколько поднимется уровень воды - не указывается. Поэтому такая информация не носит ни малейшего прогностического содержания и пользоваться ею нельзя.

Далее. В бюллетень лавинный входит прогноз лавинной опасности по Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областям. В бюллетень селевой – прогноз селевой опасности в речных бассейнах Илейского Алатау. Но нашлись наглецы, которые брали эти данные и распространяли на весь Илейский Алатау и даже на весь Казахстан, не имея на то никакого права, потому что там эти наблюдения вообще никто не вел. А потом еще пишут, прогноз оправдался. Такие «прогнозы» от потолка можно распространять где угодно, и в Африке, и в Японии, и в Америке…

- Наблюдений не было, а прогнозы давались?!

- Да. И с этим я и боролся почти десять лет.

- Во что обходится государству один такой вот ложный прогноз?

- Как-то одна из сотрудниц Казгидромета посчитала, во что обходится один неоправдавшийся прогноз только по городу Алматы. Получилось примерно миллион долларов, представляете? А у нас распространяют на все области, регионы, где только могут быть сели.

Были даже случаи, когда гидропрогнозисты все лето через каждые три дня выдавали ложные штормовые предупреждения и на них уже никто не реагировал, люди просто перестали верить. Дошло до смешного, даже сам КЧС сделал сообщение, что получатели этих предупреждений могут выбрасывать их в корзину.

- А что, трудно было найти управу на таких недобросовестных, безответственных сотрудников?

- Я пытался убедить руководство Казгидромета, что прогноз проводится неправильно, что нужно проконтролировать это дело, но, к сожалению, никто не обратил внимания на мои заявления и я был вынужден написать на имя Президента. И когда в нашем коллективе собрали людей для обсуждения этого письма, я спросил специалистов: «Почему вы даете частые штормовые предупреждения? Покажите, как вы прогнозируете и оцениваете эти прогнозы? Почему у вас такая высокая оправдываемость – 70-80 процентов? Покажите методику, по которой вы это определяете? По моим подсчетам, оправдываемость меньше 10 процентов. Кому нужна такая оправдываемость?». Все молчат.

В 2017-м мне всё же удалось доказать документально, что это чистейшей воды мошенничество и руководителя Управления гидропрогнозов сняли с должности.

- Значит, поэтому в прошлом году резко снизилось количество штормовых предупреждений о селевой опасности в горных районах Казахстана? Или это всё же следствие колебания погоды в период глобального потепления климата?

- Нет, это результат того, что удалось прекратить мошенничество при составлении прогнозов селей и оценке их оправдываемости.

- Теперь казахстанцы будут получать только достоверную информацию о селевой опасности?

- Боюсь, нет. Несмотря ни на что, в протоколе заседания Казгидромета, где рассматривалось мое обращение на имя Президента, написали, что изложенные мной доводы не подтвердились. Как говорится, без комментариев.

И на данный момент складывается ситуация, что прогнозирование таких опасных стихийных бедствий как сели и лавины вообще может прекратиться для казахстанцев.

- Как так?

- А так. У нас генеральные директоры держатся недолго, за последние 10 лет их сменилось уже четыре. Очередное новое руководство решило в прошлом году вообще избавиться от прогнозирования, хотя Казгидромет занимается этим делом уже более полувека. Последние десять лет прогноз проводится в рамках метеорологического и гидрологического мониторинга, что предусмотрено Экологическим кодексом Республики Казахстан.

Так вот, 28 февраля 2018 года Казгидромет прекратил прогнозирование селей и лавин.

- На каких основаниях?

- Основанием для этого послужил совместный межведомственный приказ министра энергетики и министра внутренних дел от 30 января 2018 года, согласно которому документы «Селевой бюллетень» и «Снеголавинный бюллетень», где ключевым пунктом является прогноз селей и лавин, заменили на «Гидрометеорологическую информацию».

И отныне вместо бюллетеней селевого и снеголавинного выдается гидрометеорологическая информация по селям и лавинам. В одной, значит, указывается нулевая изотерма по Илейскому Алатау, данные о температуре воздуха, осадках, уровне расхода и мутности воды, в другой - данные о температуре воздуха, осадках, ветре и высоте снежного покрова.

Несведущему человеку может показаться, что такая формулировка лишь разъясняет содержание селевого и снеголавинного бюллетеней и так, видимо, поняли министры, подписавшие сей злополучный приказ. Но это далеко не так, это прямое нарушение закона - Экологического кодекса РК, в котором ясно говорится, что основной задачей Казгидромета является ведение гидрологического мониторинга, государственного водного кадастра для оценки водных ресурсов, прогнозирование ожидаемых половодий и паводков на реках и водоемах страны, составление ежедневного гидрологического бюллетеня, информирование потребителей о текущем состоянии водных объектов.

А тут получается, что национальная гидрометслужба имеет право не давать ни прогноза селей, ни прогноза лавин, а дает просто информацию. Ладно, с помощью такой информации сели худо-бедно еще можно прогнозировать, но для прогноза лавин она не годится, она не полная, на ее основании нельзя прогнозировать лавину.

Для прогноза лавин необходимо привлекать еще данные лавинных станций, где постоянно ведутся наблюдения за теми процессами, которые происходят в толще снега. Специалисты знают, что в результате ветра, температуры образуются полости, снижающие прочность снежного пласта, меняется сопротивление сдвигу и так далее. Это всё сейчас не используется.

- Но нам же дают прогноз погоды - не ходите в горы, выпал снег, в связи с выпадением дождя, поднимется уровень воды в реках и так далее.

- Это не прогноз, не путайте, это общие рекомендации гражданам по обеспечению собственной безопасности. Это итак всем понятно, что во время дождя поднимется вода, а вот насколько она поднимется, где, когда – не говорится.

Сели и лавины – сложные природные явления. Информационной базой при их прогнозировании являются данные метеорологических и гидрологических наблюдений – составной части метеорологического и гидрологического мониторинга. Это всё и есть предмет деятельности Казгидромета. Насколько это важно, говорит перечень госорганов, организаций и СМИ, куда Казгидромет рассылал штормовые предупреждения.

- Можете озвучить этот перечень?

- Пожалуйста. Приемная и Администрация Президента, приемная и канцелярия Премьер-министра, Министерство энергетики, Служба охраны Президента, КНБ, Пограничная служба, Центральный командный пункт комитета начальников штабов МО РК, Минобороны, Казселезащита, Министерство по инвестициям и развитию, МВД, департаменты по ЧС г. Алматы и Алматинской области и другие. Через КЧС и СМИ эта информация доводится также до населения.

Как видим, КЧС далеко не единственный потребитель, заинтересованный в оперативной информации о селях и лавинах. Не случайно Казгидромет входит в состав единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Торгын Нурсеитова

(Продолжение следует)

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