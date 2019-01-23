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В Казгидромете прокомментировали задержание своих сотрудников

Двух человек задержали по подозрению в получении взятки.

Фото : КНБ РК23 января 2019, 18:33

В РГП "Казгидромет" прокомментировали задержания руководителей "Казгидромета" по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 366 УК РК ("Получение взятки"), передает Zakon.kz.

Согласно уведомлению Комитета национальной безопасности РК, в качестве подозреваемых задержаны директор филиала РГП "Казгидромет" по Карагандинской области Андрианов Р.И. и заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Султанов Н.К.

РГП "Казгидромет" оказывает поддержку проводимым следственным мероприятиям, обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам и не располагает информацией о проводимых следственно-оперативных мероприятиях, подчеркивается в сообщении.

23 января стало известно о задержании ряда руководителей РГП "Казгидромет".


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