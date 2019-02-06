Касымбек: Мы знаем состояние каждой конкретной дороги

Ожидается, что к 2025 году 85-90% местных дорог будут в хорошем и удовлетворительном состоянии.

О развитии транспортной инфраструктуры в рамках реализации госпрограммы "Нұрлы жол" в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства РК рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

По данным МИИР РК, качественное состояние транспортной системы является обязательным условием развития страны. Так, по итогам 2018 года объем транспортных услуг увеличился на 4,6% в сравнении с 2017 годом. Общий объем транзита грузов всеми видами транспорта через территорию страны вырос на 6% и составил более 19 млн тонн, в том числе в направлении Китай – Европа зафиксирован рост на 40% и Европа – Китай — на 80% по сравнению с 2017 годом.

"Можно констатировать формирование транзитно-логистического хаба в центре Евразии. Наши коридоры привлекательны и конкурентоспособны. В рамках государственной программы "Нұрлы жол" продолжается масштабная реализация автодорожных проектов. Всего за годы независимости построено и реконструировано порядка 12 тыс. км дорог", — сообщил министр.

Так, в 2018 году отремонтировано 1,5 тыс. км и реконструировано 528 км автодорог республиканского значения. В текущем году реконструкцией охвачено 4,4 тыс. км автодорог республиканского значения. На проектах задействовано более 100 тыс. дорожных строителей. До конца года будет открыто движение на участках протяженностью 654 км.

Как отметил Касымбек, в целях исполнения поручения главы государства по системному развитию межрегиональной инфраструктуры, начиная с прошлого года, финансирование ремонта дорог местной сети увеличено в 2 раза на паритетной основе и доведено до 150 млрд тг. Отремонтировано более 4 тыс. км автодорог. Ожидается, что к 2025 году 85-90% местных дорог будут в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Вместе с тем, в целях обеспечения нормативного содержания и сохранности автомобильных дорог, продолжается реализация проектов по внедрению систем взимания платы за проезд. В настоящее время начат сбор платы на участках дорог: Алматы – Хоргос, Алматы – Капшагай и Астана – Темиртау общей протяженностью 471 км. По словам министра, в течение двух лет планируется запустить систему взимания платы еще на 5,5 тыс. км. За счет этого расходы на содержание автомобильных дорог будут значительно сокращены.

Министр также разъяснил, как проводится мониторинг качества дорог.

"Мы знаем состояние каждой конкретной дороги. У нас есть центр качества, который с января этого года стала единой организацией. Задача этой организации оказывать содействие при строительстве, и она дает реальную информацию по состоянию каждой дороги. Такой центр у нас есть и мы мониторим состояния дорог", — сказал Касымбек.

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