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МВД РК: Отмена штрафов в Казахстане – фейк

Рассылка в WhatsApp об амнистии административных штрафов за нарушение ПДД не соответствует действительности.

Фото : Tele Tamil6 февраля 2019, 21:10

В мессенджере WhatsApp активно распространяется информация об отмене штрафов за ПДД, сообщает Zakon.kz.

Мужской голос говорит, что в Казахстане "Идет амнистия для штрафников. Штрафы не попавшие в суд – удаляют. Если хотите, можно попасть под амнистию и удалить штрафы. Для этого надо проехать в ЦОН на Достыке и в центре на Кайтпас 2".

Рассылка в WhatsApp об амнистии административных штрафов за нарушение ПДД не соответствует действительности.

Об этом порталу Zakon.kz сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.


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