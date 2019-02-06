МВД РК: Отмена штрафов в Казахстане – фейк
Рассылка в WhatsApp об амнистии административных штрафов за нарушение ПДД не соответствует действительности.
Фото : Tele Tamil6 февраля 2019, 21:10
В мессенджере WhatsApp активно распространяется информация об отмене штрафов за ПДД, сообщает Zakon.kz.
Мужской голос говорит, что в Казахстане "Идет амнистия для штрафников. Штрафы не попавшие в суд – удаляют. Если хотите, можно попасть под амнистию и удалить штрафы. Для этого надо проехать в ЦОН на Достыке и в центре на Кайтпас 2".
Рассылка в WhatsApp об амнистии административных штрафов за нарушение ПДД не соответствует действительности.
Об этом порталу Zakon.kz сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.
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