Атырауские студенты обучаются в сомнительных мусульманских вузах

Учебные заведения, где они обучаются, официально нигде не зарегистрированы.

25 атырауских студентов обучаются в сомнительных мусульманских вузах за рубежом. Об этом рассказали в областном управлении по делам религий. Специалисты полагают, что молодые казахстанцы стали жертвами нетрадиционных исламских течений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на со ссылкой на Astana TV.

По подсчетам профильного управления пятнадцать наших студентов получают религиозное образование учение в Египте, девять в Саудовской Аравии, и еще один в Йемене. Учебные заведения, где они обучаются, официально нигде не зарегистрированы. Сертификаты и дипломы по завершению обучения там не выдаются, пояснили в профильном управлении.

Родителям они подробно все не рассказывают. Говорят лишь, что едут учиться за рубеж, чтобы получить исламское образование. Некоторые вообще не знают куда едут, не знают, что эти учебные заведения официально нигде не зарегистрированы. Мы сейчас вместе с их родителями пытаемся вернуть их обратно, - говорит начальник отдела управления по делам религии Атырауской области Кахарман Мусаев.

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