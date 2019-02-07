Совет директоров АО "Цеснабанк" возглавил Шигео Катсу

В течение тридцатилетней карьеры занимая позиции во Всемирном банке, г-н Шигео Катсу руководил реформами финансового сектора в странах Азии, Африки и Европы.

Президент Назарбаев Университета, Председатель Попечительского совета Назарбаев Интеллектуальных школ и член Попечительского совета Назарбаев Фонд г-н Шигео Катсу возглавил Совет директоров АО "Цеснабанк", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу университета.

Г-н Шигео Катсу является Президентом Назарбаев Университета с декабря 2010 года. До этого в течение тридцатилетней карьеры занимая позиции во Всемирном банке, г-н Шигео Катсу руководил реформами финансового сектора в странах Азии, Африки и Европы, занимал различные руководящие должности, а также должность Вице-президента по региону Европы и Центральной Азии.

В дополнение к вышесказанному, г-н Бекжан Пирматов был назначен Председателем Правления АО "Цеснабанк", ранее занимавший должность Заместителя Председателя правления АО "First Heartland Bank" (FHB). Г-н Пирматов работает в банковской системе с 2004 года. Он начал свою карьеру в качестве ведущего специалиста в Управлении корпоративных отношений. В дальнейшем он возглавлял подразделения по работе с корпоративными клиентами в локальных и иностранных банках, таких как АО "Банк Каспийский, АО "Банк ТуранАлем" и АО ДБ "HSBC Bank Kazakhstan" и АО "Казкоммерцбанк". До прихода в FHB он был ведущим банкиром Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), где отвечал за работу с крупными корпоративными клиентами в секторах промышленности, коммерции, агробизнеса и природных ресурсов. Г-н Пирматов обладает большим опытом в корпоративном банкинге, управлении рисками и проектном финансировании.

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