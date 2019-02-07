Карманника, орудовавшего в мечети, поймали в Алматы

Задержанный уже не раз привлекался к ответственности.

В Алматы задержали вора-карманника, орудовавшего в мечети, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В одной из мечетей Алматы произошла кража сотового телефона: мобильное устройство было вытащено из кармана куртки молодого мужчины.

"Пропажу сотового телефона мужчина обнаружил сразу после совершения молитвы. Он сообщил о краже в полицию. Незамедлительно были проведены оперативно-розыскные мероприятия, личность подозреваемого была установлена. Сотрудники оперативно-поискового отдела задержали его в считанные минуты. При личном досмотре у 30-летнего подозреваемого изъят украденный мобильный телефон. В содеянном мужчина признался. К слову, фигурант уже неоднократно привлекался уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время в Управлении полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК", - уточнил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В полиции города обратились к общественности с призывом быть бдительными и принимать необходимые меры для сохранности своего личного имущества. Карманные кражи, как правило, совершаются в местах скопления людей.

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