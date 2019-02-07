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98 из 100: Димаш Кудайберген привел в восторг американскую публику и судей

Казахстанский "человек шести октав" выступил на The World’s Best.

Фото : Facebook7 февраля 2019, 09:42

Димаш Кудайберген выступил на The World’s Best и восхитил публику и жюри, передает Zakon.kz.

Казахстанец спел песню S.O.S d’un terrien en détresse, с которой он ранее выступал на китайской версии проекта I’m A Singer. Видео доступно здесь , а также в данном посте:

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Димаш Кудайберген выступил на The Wiorld’s Best и восхитил публику и жюри. Казахстанец спел песню S.O.S d’un terrien en détresse, с которой он ранее выступал на китайской версии проекта I’m A Singer. На выступлении в Америке судьи аплодировали ему стоя. Американские судьи Дрю Бэрримор, Ру Пол и Фэйт Хилл выставили ему по 50 баллов, международное жюри добавило ему еще 48 баллов. В итоге Димаш получил 98 баллов из 100. Американские поклонники Димаша в восторге от его выступления, они пишут восторженные отзывы и призывают всех голосовать за него в Твиттере. #димаш #димашкудайбергенов #казахстан #певец #концерт #жизни #жизнилюдей #новости #новостирк #америка #выступление

Публикация от Zakon.kz - Новости Казахстана (@zakon.kz) 6 Фев 2019 в 8:09 PST

На выступлении в Америке судьи аплодировали ему стоя.

Американские судьи Дрю Бэрримор, Ру Пол и Фэйт Хилл выставили ему по 50 баллов, международное жюри добавило ему еще 48 баллов. В итоге Димаш получил 98 баллов из 100.

Американские поклонники Димаша в восторге от его выступления, они пишут восторженные отзывы и призывают всех голосовать за него в Твиттере.

The World's Best - первый в своем роде глобальный конкурс талантов, организованный Джеймсом Корденом, в котором участвуют творческие люди из всех мыслимых жанров, со всех уголков планеты. Они не только должны произвести впечатление на звездный состав американских судей Дрю Бэрримор, Ру Пола и Фэйт Хилл, но и покорить сердца международного жюри – "стены мира", куда вошли 50 самых опытных в мире искусства людей, специалисты из всех областей развлечений. Только один участник в конечном итоге будет признан лучшим в мире.

Альберт Ахметов


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