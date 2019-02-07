Троллейбусы встали на дороге морозным утром в Алматы
Произошел обрыв проводов высокого напряжения для троллейбусных линий.
Фото : zakon.kz7 февраля 2019, 10:09
В Алматы несколько троллейбусов остановили движение, передает Zakon.kz.
Как сообщили в ТОО "АлматыЭлектроТранс", 7 февраля с 8:26 до 9:12 был обрыв проводов высокого напряжения для троллейбусных линий на пересечении проспекта Абая и улицы Масанчи в западном направлении. На данный момент сети восстановлены и троллейбусы едут в обычном режиме.
Пассажирам пришлось ждать на улице. Утром 7 февраля столбики термометров опустились до -16 градусов.
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