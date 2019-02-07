Медицинские учреждения Актюбинской области перешли на безбумажный документооборот

Благодаря информатизации системы здравоохранения повысилась эффективность работы медучреждений региона.

В рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" во всех медицинских организациях региона проведена поэтапная работа по внедрению комплексной медицинской информационной системы "ДамуМед", автоматизированной системы управления медицинской помощи "Idea", а в поликлиниках г. Актобе - системы управления электронной очередью. Об этом Региональной службе коммуникаций сообщили в управлении здравоохранения области.

В электронный формат переведены все используемые формы медицинской документации, ведется работа по электронной выдаче больничных листов, рецептов на платные препараты. На сегодняшний день медицинскими организациями уже выданы 4179 больничных листа, выписаны 1309 платных рецептов.

За текущий период амбулаторными службами области оцифрованы 760736 электронных паспортов здоровья, что составляет 99,3% от прикрепленного населения (с учетом миграции населения).

Для удобства населения введены в работу мобильные приложения "DamuMed" и "k-vrachu.kz", а также web-порталы dmed.kz и k-vrachu.kz, где можно ознакомиться с расписанием работы врачей, определить участок прикрепления, записаться на прием к врачу и, при необходимости, отменить запись. Мобильное приложение отправляет Push-уведомления о необходимости прохождения скрининга и напоминания о визите к врачу.

"Таким образом, благодаря информатизации системы здравоохранения повысилась эффективность работы медицинских учреждений региона: сократилось время ожидания в очереди пациентом – с 30 до 10 минут, увеличилось время осмотра пациента врачом - до 20-30 минут, сократилось время приезда скорой помощи – с 15 до 10 минут. В планах на 2019 год – перевод в электронный формат снимков, произведенных на диагностическом оборудовании, интеграция с информационными системами лабораторий "Олимп" и "Invitro", - добавили в управлении здравоохранения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!